Хотели передать врагу разработки в сфере энергетики: на Харьковщине обезвредили агентурную сеть России. Фото

В Харьковской области обезврежена сеть агентов РФ, которая планировала передать агрессору технологические разработки в сфере энергетики, в частности по производству паровых турбин. Организатором оказался предприниматель из Харькова, у которого во время обыска обнаружили разную валюту более чем на 5 млн грн, предположительно, полученную от представителей РФ.

Об этом 19 апреля сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. По данным следствия, подозреваемые под кураторством страны-агрессора собирали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним со стратегически важного предприятия в Харьковской области.

Организатор сети привлек к работе на врага других граждан, среди которых руководитель конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия.

Получив необходимые оккупантам документы, фигуранты отцифровали их и планировали в электронном формате передать кураторам в РФ, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Эти данные требовались России для стройки и эксплуатации ГЭС, АЭС, ТЭС, благодаря которым осуществляется добыча электроэнергии, нужной для бесперебойного функционирования ВПК РФ.

Это позволило бы увеличивать и развивать мощности для изготовления оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств массового поражения, а также для ремонта и строительства военной техники, средств РЭБ, БПЛА.

Во время обысков по местам проживания и работы фигурантов изъята техническая документация, телефоны, ноутбуки, планшеты и флеш-носители.

У организатора агентурной сети обнаружили разную валюту более чем на 5 млн грн. Эту сумму он, вероятно, получил за сотрудничество с РФ, заявили в ОГП.

Ему и другим участникам сети сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Подозреваемые взяты под стражу без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, на Полтавщине 15 лет тюрьмы получил предатель, который в качестве "политического эксперта" за деньги писал антиукраинские статьи для росСМИ. Мужчина возглавлял общественную организацию "Российская община Полтавщины".

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