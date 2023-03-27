Корректировал вражеские удары по Кривому Рогу: суд отправил на 15 лет за решетку предателя, который 'сливал' данные России

Жителя Кривого Рога приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за работу на оккупантов. Предатель работал на российское ФСБ и передавал врагу разведданные о военных и инфраструктурных объектах в Днепропетровской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. Отмечается, что его разведданные передавали российским оккупантам именно тогда, когда они наносили ракетные удары по аэродрому Кривого Рога.

Также предатель отправлял врагу координаты объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и социальных учреждений, включая школы и колледжи. На основе этой информации российские террористы готовили новые воздушные атаки на украинский город.

Предателем оказался местный житель, бывший работник одного из самых мощных промышленных гигантов региона. В мае прошлого года его завербовал кадровый сотрудник 5 службы ФСБ и привлек к сотрудничеству.

Для вербовки враг использовал один из прокремлевских Telegram-каналов, где предатель активно высказывался в поддержку войны РФ против Украины.

По указанию врага он объезжал город и фотографировал объекты инфраструктуры, а затем отправлял "отчет" в ФСБ в виде отметок на электронных картах, медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием объектов с прилегающей территорией.

Правоохранители задержали вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах на юге Украины в июле 2022 года.

"На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – рассказали в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала предателя, который сливал ППК "Вагнер", разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире.

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