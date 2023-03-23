СБУ задержала предателя, который сливал ЧВК "Вагнер" разведданные о системе видеонаблюдения в Житомире. Фото

В Житомире поймали бывшего замкомандира одной из украинских воинских частей, который в июле 2022 года начал помогать частной военной компании "Вагнер". Он сливал россиянам информацию о Силах обороны, а также о системе видеонаблюдения в городе.

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Задержанный был завербован через запрещенную в Украине социальную сеть "ВКонтакте", которой активно пользовался. Деталями поделилась Служба безопасности на официальном сайте.

Известно, что бывший военный ушел в отставку еще в начале 1990-х. Как установили правоохранители, к негласному сотрудничеству предателя привлекло разведывательное подразделение "Вагнера".

По указанию кураторов преступник собирал данные о перемещении ВСУ, интересовался персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе.

Помимо этого, российский агент фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов Житомира.

Как объяснили в СБУ, врагу соответствующая информация требовалась "для планирования и возможных диверсий на территории города".

Украинец присылал представителям ЧВК фотографии карт с отметками и переписывался текстовыми сообщениями.

"Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали преступные действия российского агента и задержали его накануне попытки побега за границу", – сообщили в спецслужбе.

Дома у жителя Житомира провели обыск. Стражи порядка нашли ноутбук, мобильный телефон и карты региона, которые использовал преступник.

Пособнику оккупантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На заседании суда фигуранту выбрали меру пресечения – арест.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетного удара оккупантов по школе в Краматорске. Приспешником захватчиков оказался работник завода.

– А в Одессе поймали бывшего правоохранителя, которого завербовала российская Федеральная служба безопасности после начала полномасштабного вторжения. Мужчина собирал для противника разведывательную информацию и даже записывался на собеседование в добровольческий батальон "Черноморская сечь", чтобы узнать интересующие оккупантов данные.

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