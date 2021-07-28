Контрразведчики СБУ на Черкасчине задержали агента РФ: собирал данные об артскладах. Фото и видео

В Черкасcкой облаcти украинские кoнтрразведчики разoблачили и зaдержали агeнта росcийской военной разведки (ГУ ГШ ВС РФ). Предателя взяли "на гoрячем", когда он пыталcя получить cекретную информацию об однoм из складoв рeгиона, где хранились артиллерийcкие боеприпасы.

Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба СБУ. Агентом вражеской разведки оказался житель Черкасской области, который был завербован ФСБ, когда находился в России (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Российские кураторы требовали от агента, чтобы он собирал и передавал спецслужбам РФ информацию об украинских военных стратегических объектах. Чтобы выполнить задание, злоумышленник пытался завербовать украинского военнослужащего.

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Наши контрразведчики выяснили, что агент ФСБ собирал сведения, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории области, а также информацию о том, как охраняются эти объекты, какие именно и какое количество боеприпасов хранится на военных складах.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области украинские контрразведки разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети российской ФСБ. Организатором сети был бывший сотрудник СБУ.