Контрразведчики СБУ на Черкасчине задержали агента РФ: собирал данные об артскладах. Фото и видео

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Расследования
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Контрразведчики СБУ на Черкасчине задержали агента РФ: собирал данные об артскладах. Фото и видео

В Черкасcкой облаcти украинские кoнтрразведчики разoблачили и зaдержали агeнта росcийской военной разведки (ГУ ГШ ВС РФ). Предателя взяли "на гoрячем", когда он пыталcя получить cекретную информацию об однoм из складoв рeгиона, где хранились артиллерийcкие боеприпасы.

Об этом в среду, 28 июля, сообщила пресс-служба СБУ. Агентом вражеской разведки оказался житель Черкасской области, который был завербован ФСБ, когда находился в России (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Российские кураторы требовали от агента, чтобы он собирал и передавал спецслужбам РФ информацию об украинских военных стратегических объектах. Чтобы выполнить задание, злоумышленник пытался завербовать украинского военнослужащего.

Видео дня
Задержанный агент российской ФСБ
Агентом вражеской разведки оказался житель Черкасской области

Наши контрразведчики выяснили, что агент ФСБ собирал сведения, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории области, а также информацию о том, как охраняются эти объекты, какие именно и какое количество боеприпасов хранится на военных складах.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области украинские контрразведки разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети российской ФСБ. Организатором сети был бывший сотрудник СБУ.