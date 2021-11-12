Комендант тюрьмы боевиков 'ДНР' рассказал о пытках над пленными в 'Изоляции': пускали ток и оставляли без воды. Видео

Служба безопасности Украины обнародовала видео с признаниями коменданта тюрьмы боевиков "ДНР", которого накануне задержали и взяли под стражу. Боевик рассказал, что в тюрьме людей пытали электрическом током, а также оставляли без еды и воды.

На опубликованном СБУ видео боевик признается в пытках людей на территории тюрьмы, а также в подготовке терактов против украинских спецслужб. Кроме того, задержанный признался, что людей пытали в присутствии сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"При каждом допросе всегда присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, также я и доктор был, чтобы если человеку станет плохо, он его откачал. Задержанные, которые не шли на сотрудничество, к ним применялись пытки. А именно, "тапик", он же телефонный аппарат привязывался либо к ногам, либо "Док" (доктор), который это все делал, он же Симонов Станислав, привязывал к гениталиям", - рассказал задержанный.

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Он говорит, что людям, которые отказывались давать показания, приказывали стоять целые сутки, при этом не кормили, не давали попить.

"Людей сажали в одиночную камеру, где нет туалета, потом не выводили их в туалет, давали бутылку, либо по приказу Евдокимова Василия Викторовича, он же "Ленин", мне поступал приказ поставить человека на сутки, чтобы он стоял, не кормить, не поить, чтобы только дал показания", - признается комендант тюрьмы.

По словам задержанного, в "Изоляцию" приезжали сотрудники ФСБ, контрразведки, центрального аппарата Москвы. Под их руководством проходила подготовка к терактам в отношении сотрудников Службы безопасности Украины. В частности, Куликовский признался, что на территории "Изоляции" готовилось убийство полковника СБУ Александра Хараберюша.

"Когда взорвали Хараберюша, сотрудника СБУ, это все подготавливалось на территории "Изоляции". Там стоял Land Cruiser Prado зеленого цвета. Они приезжали в масках и одного сотрудника, который работает в данный момент в "ЦСО МГБ ДНР" обучали прикреплять к днищу автомобиля взрывное устройство. После того как произошел теракт на территории Украины, "Ленин" приезжал и хвастался лично "о, наша работа, смотри". После этого Land Cruiser быстро убрали с территории, куда – мне неизвестно", - говорит Куликовский.

Также он заявил, что террористический акт в центре Киева, в котором погиб полковник Главного управления разведки Максим Шаповал, также готовили в "Изоляции".

"Другой раз, когда Шаповалова взорвали, тоже их работа, непосредственно таксист уже стоял и видел, когда они под днищем... "Ахмед" сделал все это", - рассказал задержанный.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный военный преступник донецкой тюрьмы террористов "ДНР" "Изоляция" 37-летний Денис Куликовский был задержан 9 ноября в Киеве.

На следующий день Приморский районный суд Мариуполя избрал главному палачу донецкой тюрьмы "Изоляция" меру пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, на суде задержанный признал свою вину. Давая показания, 37-летний экс-боевик также признался, что живет в украинской столице еще с 2019 года. Он имел неофициальные подработки, а квартиры снимал благодаря знакомым.