Командующий ООС заявил, что украинские военные готовы применить Javelin на Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не используют на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin. В то же время украинские воины готовы к применению такого вооружения в случае необходимости.

Об этом заявил командующий Операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк. В частности, в интервью "Радио Свобода", которое доступно в записи на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военный подтвердил, что Объединенные силы укомплектованы таким видом вооружения. По его словам, военнослужащие постоянно изучают варианты возможных действий, а именно опасные направления.

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Он подчеркнул, что сам не комментирует работу своих подразделений, ведь это – только их военное дело. Однако запретить говорить другим, к сожалению, они не могут.

"Да, мы укомплектованы Javelin… При необходимости готовы применить. А все остальное вы слышите в комментариях людей, которые думают, что они имеют право комментировать наши действия", – с некоторым возмущением отметил Павлюк.

По словам командующего ООС, турецкие же боевые беспилотники Bayraktar TB2 на фронте работают постоянно, хотя и исключительно в рамках определенных соглашений. То есть, не заходя на неподконтрольные украинскому правительству временно оккупированные территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от партии "Слуга народа" Игорь Копытин заявил, что ВСУ на Донбассе использовали Javelin. В штабе Операции Объединенных сил такую информацию опровергли.