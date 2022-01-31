Командиру разведроты боевиков 'ДНР' присудили 9 лет тюрьмы: украинец собирал данные о ВСУ и вербовал 'кадры' в 'Оплот'. Фото

В Украине заочно осудили командира разведывательно-диверсионной группы террористов незаконного формирования "ДНР", собиравшего данные об украинских военнослужащих. Кроме того, предатель подбирал "кадры" для вражеской группировки "Оплот".

Террориста приговорили к девяти годам лишения свободы и объявили в розыск, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в понедельник, 31 января. Он скрывается на территории, которая временно не подчиняется правительству Украины. Предположительно, в Донецкой области.

Как отмечается, до 2014 злоумышленник проживал в Ривненской области, а затем присоединился к боевикам "ДНР". В составе террористов он участвовал в боях против Вооруженных Сил Украины. Участвовал в активной фазе боев за Дебальцево. Это произошло в 2015 году.

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Следствие установило, что командир разведгруппы оккупантов собирал информацию о подразделениях ВСУ и передавал данные спецслужбам России через "кураторов". Речь идет об информации о расположении позиций и передислокации войск Украины, а также о их количестве.

Кроме того, он занимался вербовкой "кадров" для разведывательных групп террористической группировки "Оплот".

Ривненский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи СБУ установили новые факты снабжения боевиками "Л/ДНР" оружия и боеприпасов с территории России. Они изъяли ряд таких военных средств поражения.