Коломойскому избрали меру пресечения по делу об организации заказного убийства: все подробности

Предпринимателю Игорю Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 июля 2024 года без права на залог. Его подозревают по делу об организации заказного убийства директора юридической компании Сергея Карпенко.

Решение о мере пресечения принял Печерский районный суд Киева, сообщает издание "Ґрати". Покушение на Карпенко было совершено в городе Феодосия еще в 2003 году.

Игорь Коломыйский находился в СИЗО со 2 сентября 2023 года, когда его арестовали в связи с делом о мошенничестве и легализации имущества. Продолжительность меры пресечения с тех пор была продлена до 2 июня, но по предварительному делу он имел возможность внести залог в размере 1,9 миллиарда гривен. Однако по новому аресту такое право не предоставляется.

Суд считает Коломыйского причастным к организации покушения на жизнь юриста Сергея Карпенко, что произошло двадцать лет назад в Феодосии. На директора украинско-американской консалтинговой компании "Фарго" тогда совершили нападение, однако врачам удалось его спасти.

По данным следствия, покушение на директора юридической компании Коломойский заказал в отместку за "невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительным решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества", а именно предприятия "Днепроспецсталь". Однако сам бизнесмен отрицает всякую причастность к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении. На этот раз она касается заказа умышленного убийства. Речь идет о нападении на адвоката в 2003 году в Феодосии, причиной, по версии следствия, стал отказ последнего "сотрудничать в незаконной сделке".

Напомним, накануне 7 мая стало известно, что Коломойскому не вернут ПриватБанк: все судебные дела с бывшими акционерами закрыты.