Кокаин в бананах и под видом партии риса: резонансные разоблачения и задержания СБУ в июне

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли 57 кг кокаина, спрятанные в партии бананов, прибывших в порт "Южный" в Одесской области. А их львовские коллеги разоблачили межрегиональную наркогруппировки из Турции, которая планировала транзит амфетамина через Украину.

Сотрудники СБУ получили оперативную информацию, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на корабле, который прибыл в морской торговый порт "Южный". Наркотик был скрыт в вентиляционных люках грузового контейнера с бананами. Во время таможенного досмотра правоохранители обнаружили 46 брикетов с кокаином общим весом почти 57 кг. Ориентировочная стоимость на черном рынке составляет почти 10 миллионов долларов.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось работниками УСБУ в Одесской области совместно с сотрудниками Южного регионального управления Госпогранслужбы, Одесской таможни Гостаможслужбы, Управления по борьбе с наркопреступностью ГУ ЧП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Следователи завершили досудебное расследование в отношении четырех граждан Турции: контрабандисты пытались переправить через территорию Украины более 1 тонны героина.

Наркодельцы разработали пошаговую схему организации преступления по соблюдению конспирации: одни организовывали доставку контрабандного товара из Пакистана в Украину, другие - транзит в Европу. Под видом партии риса дельцы планировали переправить героин в страны ЕС.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

СБУ и Служба информации и безопасности Молдовы договорились об усилении сотрудничества по обмену данными и анализа рисков на государственной границе. Об этом шла речь на трехсторонней встрече спецслужб и миссии Европейского Союза по приграничной помощи Республике Молдова и Украине (EUBAM).

Участники обсудили методы противодействия трансграничной преступности и незаконному обороту огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, прекурсоров, табачных изделий. Именно взаимодействие двух спецслужб позволит более эффективно бороться с такими проявлениями.

Представители СБУ и СИБ отметили, что непрерывное взаимодействие и обмен информацией об имеющихся рисков и угроз в пограничной зоне значительно улучшат ситуацию с безопасностью на национальном и региональном уровнях.

"Эта трехсторонняя встреча активизирует обмен информацией и повысит эффективность реагирования на вызовы, с которыми обе службы сталкиваются на молдавско-украинской границе. В то же время я хотел бы еще раз подчеркнуть готовность EUBAM предоставлять стратегическую, аналитическую и оперативную поддержку", – подчеркнул глава Миссии EUBAM генерал Славомир Пихор.

Напомним, сотрудники СБУ привлекаются к проведению совместных спецопераций вместе с правоохранителями Молдовы и ЕС, являются участниками других трансграничных рабочих групп. Кроме того, СБУ входит в межведомственной региональной аналитической группы по регулярной оценке рисков и угроз в Одесском регионе.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Молдовы, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через кучурганский лиман. К организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные должностные лица Министерства государственной безопасности так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, при попытке переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств. При этом изъято:

более 5000 пачек сигарет;

5 гранат РГД с запалом, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и граната Ф-1 с запалом;

10 боеприпасов к АГС-17;

почти 1200 патронов калибра 5,45.

Накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку этим каналом через государственную границу Украины группы нелегалов.

Начато уголовные производства. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.

Мероприятия проводились во взаимодействии с ГВБ Юг Государственной пограничной службы Украины процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

По данным предварительного следствия, организаторы конвертационного центра использовали реквизиты более 30-ти коммерческих структур-импортеров с признаками фиктивности. При помощи осуществления мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. "Услугами" злоумышленников, по предварительным оценкам, пользовались десятки предприятий реального сектора экономики.

Организаторы центра также обеспечивали заказчикам обналичивание средств путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.

По подсчетам специалистов, в результате только зафиксированной операции одному из крупных предприятий региона удалось избежать уплаты налогов в госбюджет на сумму более 6 млн грн.

Правоохранители провели ряд одновременных обысков в Одессе по месту жительства фигурантов, а также в офисных и производственных помещениях. В ходе следственных действий изъято:

печати и уставные документы коммерческих структур с признаками фиктивности;

черновую бухгалтерскую документацию;

компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного продолжаются следственные действия. Решается вопрос о уведомление о подозрении двум организаторам и шести соучастникам противоправной сделки.

Операция была проведена совместно со следователями ФГ ГУ ДФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Остановлена противоправная деятельность группы военнослужащих одного из высших учебных заведений Министерства обороны Украины, среди которых были курсанты. Они систематически разворовывали военное имущество в крупных размерах. Похищенное реализовывали через сеть интернет.

В ходе обысков по месту жительства задержанных и хранения похищенного имущества сотрудники СБУ изъяли подготовленные для продажи военные вещи, а также деньги, полученные от реализации имущества. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех должностных лиц учебного заведения, причастных к кражам военного имущества.

Злоумышленники пытались переправить в ЕС почти 30 посылок со старинными украшениями, оружием и монетами. Дельцы выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу. Иностранных клиентов они подыскивали через интернет, в том числе на специализированных сайтах.

Во время обысков у них выявлено:

изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси;

холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия н.э.

Начато уголовное производство.

Инспектор одного из отделов Белгород-Днестровского пограничного отряда Государственной пограничной службы уличен в систематическом получении взяток. По предварительной версии следствия, за разные суммы неправомерной выгоды чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий при перевозке товаров через государственную границу.

Правоохранители задержали инспектора неподалеку рабочего места после получения взятки за содействие в беспрепятственном перемещении партии автозапчастей. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется возможная причастность к противоправной деятельности других лиц.

Мероприятия по разоблачению схемы проводили сотрудники Управления СБУ в Одесской области совместно с Территориальным управлением ГБР, подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы, при процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Чиновники Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства Одесской области с каждого рыболова, который имеет разрешение, ежемесячно незаконно получали от 5 до 10 000 гривен. Взятки дельцы требовали за беспрепятственный вылов рыбы. Согласно выданных разрешений, в Одесской области более 250 рыбаков осуществляют законный вылов.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых - главного государственного инспектора, в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения очередного "транша" от местного жителя. Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения денег должностным. Решается вопрос о сообщение чиновнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность других должностных лиц к функционированию коррупционной схемы.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями территориального управления ГБР, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.