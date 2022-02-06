После весьма странной ошибки агентства Блумберг, заявившего о начале вторжения РФ в Украину, а потом снявшего новость, хочется сказать следующее.

Мало кто в Украине испугался.

Есть те, кто обрадовались. Их немного, но они есть.

Есть те, кто полезли в оружейный сейф и проверили рюкзак с амуницией. Их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Есть те, кто выматерился, проверил боевые планшеты и окружающую обстановку. По долгу службы.

Есть те, кто просто сладко спал и вообще ничего не заметил.

Но, вопреки надеждам российских пропагандонов, мало кто обоср*лся. В 14-ом было куда страшнее. И жестче. И ближе к оккупации. И вторжение тогда было. И ничего. Как-то пережили.

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Фобии иногда возникают на пустом месте. Но чаще у них есть вполне понятные корни.

Когда поляков, украинцев, молдован, грузин, латышей, литовцев, эстонцев обвиняют в русофобии, мне становится смешно. Да, да... не удивляйтесь. Смешно. Мне – пишущему, читающему и думающему на русском, чьи дед и родной дядя похоронены в Москве - смешно. И сразу вспоминается сказанная давным-давно фраза моего знакомого поляка: Мы не русских не любим, Ян. Мы советских не любим!

И хоть СССР давно подох и советских вроде нет, но по факту нынешнее отношение к РФ произростает именно из нелюбви к советским. Потому что СССР уже нет, а они все еще есть.

Полюбуйтесь.

Прайм-тайм. Федеральный канал. Передача, на которую меня не раз приглашали в начале войны, кстати...

Скажите мне, что должны испытывать к стране, которая транслирует в эфир то, что вы видите, жители стран Балтии? Любовь? Доверие? Радость?

Нет ли тут причины для развития фобий?

Не разжигает ли такой сюжет ненависть между народами и государствами?

Способствует ли миру, взаимопониманию, сотрудничеству?

Давайте-ка выводы сделаете вы сами.

Еще раз: федеральный канал, прайм-тайм, наши дни.