В Офисе генпрокурора начали расследование против Кивы из-за госизмены, – 'Удар'

Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство в отношении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы по подозрению в государственной измене. Соответствующий запрос правоохранителям сделали члены политической партии "Удар" после видеопоздравления нардепа, который тот адресовал президенту России Владимиру Путину в его день рождения.

Соответствующий документ опубликовали на сайте самой партии в ответ на запрос главе ее исполкома Артуру Палатному. Ранее Палатный призывал членов парламента отозвать у Кивы, который постоянно попадает в скандалы, депутатский мандат, а также обращался в СНБО для наложения на Киву санкций.

"Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", – указано в официальном письме из Офиса прокурора.

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Напомним, что 7 октября, когда Путин отмечал свое 69-летие, Илья Кива записал к нему обращение, где пожелал ему здоровья, а также восхитился его мужеством и твердой национальной позицией.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сопредседатель партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович опроверг слухи об изгнании из ее состава Ильи Кивы и объяснил, за что они его больше всего ценят.