Киллер был в лыжном костюме и выстрелил шесть раз. Новые детали убийства криминального авторитета на Прикарпатье

Киллер, который 14 февраля расстрелял в городе Яремче на Прикарпатье криминального авторитета Игоря Дутку "Сухого", был в светлом лыжном костюме и маске. Он забежал в кабинет и шесть раз выстрелил мужчине в грудь.

Злоумышленник скрылся еще до того, как работники стоматологии, где произошло убийство, успели позвонить в скорую и полицию. Об этом пишет местное издание Kurs. В то же время в полиции области показали фото с места инцидента (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как рассказал Денис Кравченко, заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Ивано-Франковской области, лицо нападавшего было закрыто. А сколько выстрелов из шести, которые он произвел, попали в Дутку, установит экспертиза.

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На данный момент киллера до сих пор не разыскали. Очевидец расстрела, хотя сам не пострадал, испугался и не следил, куда побежал стрелок.

"Заведение работало в штатном режиме. Все произошло мгновенно, врач не пострадал, но человек испугался, оцепенел. Когда начали вызвать полицию и скорую, киллера уже не было", – сказал Кравченко.

Он добавил, что "Сухой" пришел в стоматологию без охраны. В то же время правоохранитель отказался сказать, какие версии убийства сейчас рассматривают, сославшись на тайну следствия.

Известно, что в полиции уже открыли уголовное производство по факту убийства 42-летнего жителя Ивано-Франковска. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.

Криминалисты изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств. На Прикарпатье до сих пор продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, криминального авторитета Дутку "Сухого" застрелили в стоматологическом кабинете 14 февраля. Мужчина умер при оказании ему медицинской помощи.