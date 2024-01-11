Турецкий демарш

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С началом войны крупные бизнес-структуры Турции, которые много лет зарабатывали на подрядах в Украине, стремительно выходят из начатых, но не завершенных проектов. И в то же время турецкий бизнес на 400% (!) увеличил торговлю со страной-агрессором, пишет Петр Щукин для 49000.com.ua.

Турецкие компании, которые в прежние годы выступали в роли перспективных партнеров для Украины, после начала полномасштабного вторжения рф стали уходить из нашей страны. Оставляя после себя невыполненные обязательства, недостроенные объекты и внушительные долги перед украинскими контрагентами и государством.

При этом, в отличие от турецких “партнеров", в Украине продолжают работать другие международные компании и крупные инвесторы. Они выполняют свои обязательства и поддерживают экономику страны, которая ведет упорную борьбу с агрессором.

Турецкий Лимак бросил стройку метро в Днепре.И очевидно задолжал десятки миллионов евро

Яркий пример такого поведения – действия компании Лимак (Limak), которая с 2016 года осуществляла крупный национальный инфраструктурный проект – достройку метро в городе Днепр. Как известно, сам проект финансировался международными партнерами Украины (ЕБРР и Европейским инвестиционным банком) под гарантии правительства страны. А известную турецкую компанию отобрали для проведения работ в результате международного тендера.

Строительство шло сложно. Отчасти – из-за сложностей и бюрократии в органах государственной власти, с которыми столкнулись турецкие подрядчики. К примеру, на выдачу одного лишь разрешения на проведения взрывных работ ушло почти полтора года (!), что серьезно замедлило работы.

С началом войны Лимак проявил себя не с лучшей стороны. 24 февраля 2022 года строители покидают площадки, и только в мае 2022 года контракт был разорван. При этом Лимак то ли забыл, то ли умышленно не пожелал получить соответствующий сертификат в украинской Торгово-промышленной палате, которым непременно нужно фиксировать такие обстоятельства.

При этом удивительным образом оказались заморожены Банковская гарантия исполнения контракта на сумму 29 млн евро, а также Банковская гарантия возврата авансового платежа на сумму порядка 22,4 млн евро. Банковская гарантия — это способ обеспечения исполнения обязательств Лимаком перед КП "Днепровский метрополитен", согласно которому коммерческий банк берет на себя денежное обязательство перед КП "Днепровский метрополитен" оплатить денежные средства в случае нарушении Лимаком своих обязательств перед КП "Днепровский метрополитен".

Оказалось, что вынесенным решением суда города Стамбул, получение КП "Днепровский метрополитен" денежных средств по Банковской гарантии исполнения контракта, а также Банковской гарантии возврата авансового платежа не является возможным. Очень “удачным" для Лимак оказалось то, что решение суда города Стамбул вынесено – за три дня (!) до даты расторжения Лимаком Контракта по своей инициативе.

После ухода турецкая компания оставила недостроенное метро в Днепре и десятки миллионов долгов перед украинской стороной. Сейчас в Международном коммерческом арбитраже в Киеве (третейский суд, который разбирает споры бизнес-организаций – прим.ред.) рассматриваются несколько исков – от украинской стороны к Лимаку, а также обратные.

Точку в этой истории пока ставить рано.

Мост, который не достроил “Догуш"

Еще одна интересная бизнес-история с участием “турецко-подданых" в Украине связана со строительством моста через реку Днепр в Кременчуге.

За год до начала большой войны, зимой 2021 года, возвести впечатляющий объект инфраструктуры собралась турецкая компания Doğuş Insaat (Догуш Иншаат). Причем за 11 млрд грн. Построить объект предполагалось за 7 лет.

Новый мост должен стать альтернативой устаревшему Крюковскому мосту в Кременчуге, который возвели еще в 1872 году. Через 150 лет после создания переправа уже находилась в аварийном состоянии.

Общая длина нового моста должна составлять более 3 км. Планировалось, что он будет вантовым, движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. На правом берегу Днепра мост должен сочетаться с дорогой Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, а на левом — с уличной сетью Кременчуга.

Как и многие другие проекты с участием надежных турецких партнеров грандиозная стройка века с началом войны оказалась на большой паузе. Когда Догуш сможет достроить очень нужный для Кременчуга и всей Украины мост, и достроит ли переправу вообще – большой вопрос.

Характерно, что ранее турецкая компания Догуш уже фигурировала в скандале , связанном со строительством Дарницкого моста в Киеве (он же “мост Кирпы" – по фамилии покойного экс-министра транспорта). Как сообщалось, турецкую компанию Dogus Insaat, которая в 2004-м взялась за строительство Дарницкого моста, оговоренные работы не выполнила. Но вскоре начала требовать деньги – около $23.4 млн). Причем представители УЗ, которых подозревали в коррупционных связях, подписали акты выполненных работ, хотя, судя по всему, работы выполняла другая организация. После длительных тяжб Международный суд в Швейцарии отказал во взыскании большей части суммы.

Онур, дороги за миллиарды и коррупция в Укравтодоре

Нынешний исход вчерашних турецких компаний, который сопровождается бизнес-спорами – далеко не первый скандальный эпизод, связанный с деятельностью бизнес-структур из солнечной Турции в нашей стране.

Так, в 2020-м году, турецкая дорожно-строительная компания Onur (Онур,в переводе с турецкого – “честь" – прим.ред.) вместе с рядом других фигурантов оказалась замешана в громком международном скандале. Который в т.ч. привел к аресту экс-главы Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), гражданина Польши Славомира Новака, который занимал этот пост с 2016 по 2019 гг. Его задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши по обвинению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Как сообщали правоохранители Польши и Украины, экс-глава Укравтодора подозревался в получении взяток сразу у нескольких компаний, среди которых была и турецкая фирма "Онур", а также украинская "Альтком" и польская ECM Group.

Среди прочего силовики выяснили, что представители Onur Group вошли в сговор с Новаком, и компания стала регулярным победителем тендеров "Укравтодора".

Известный журналист Юрий Бутусов, комментируя это резонансное дело, сообщал : “Взятка, по материалам антикоррупционных структур, выражалась в виде создания совместного предприятия Onur Polska, соучредителем которого стали с польской стороны стали Новак и Палюха (польский бизнесмен – прим.ред.)".

Интересно, что за три года до этого, с 2017 по 2020-й, Онур и ее дочерние структуры в Украине выиграли в тендерах от государства и получили подряды на общую сумму около 37 млрд грн (по данным системы Prozzoro).

Примечательно, что только через три года (!) после громкого задержания и скандала, уже в 2023 году Высший антикоррупционный суд наконец назначил к рассмотрению по сути дело по одному из эпизодов о коррупции в Укравтодоре . Вероятно, с учетом традиций отечественного правосудия, выводов Фемиды обо всем скандальном деле с участие Новака, турецкой Онур и других участников, предстоит ждать еще долго.

Лайф больше не в кайф. Турецкий телекоммуникационный гигант продает бизнес в Украине

На второй год войны, в канун нового, 2024 года турецкая телекоммуникационная компания Turkcell решила продать свой бизнес в Украине – lifecell, третьего по величине мобильного оператора Украины. Компания функционирует на отечественном рынке с 2005 года. Покупателем бизнеса заявлен инвестиционный фонд NJJ Capital с французской пропиской, ранее не слишком известный украинской бизнес-публике.

Также Turkcell продает сеть колл-центров (ООО “Глобал Билги") и оператора вышек мобильной связи ООО “Укртауэр". Номинальная стоимость проданных акций составляет 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для lifecell, 47,2 млн грн для ООО “Глобал Билги" и 1,96 млрд грн для ООО “Укртауэр".

Причины и сумма сделки не раскрываются, а участники рынка пока ожидают более полную информацию о дальнейших планах и судьбе оператора.

Вместо послесловия

Массовый выход турецких компаний из проектов в Украине удивительно совпадает по времени с другой, крайне любопытной тенденцией – резким усилением сотрудничества турецкого бизнеса с рф. Как известно, сама Турция и многочисленные турецкие фирмы стали важнейшими торговыми партнерами для страны-агрессора и активно продают ей многие критичные товары, технологии, оборудование – фактически помогая обходить международные санкции. Цифры говорят о том, что турецкий экспорт в рф вырос почти на 400% (в турецких лирах), а в абсолютном долларовом измерении достиг почти $ 60 млрд по итогам 2023 года.

Что ж, видимо рынок страны-изгоя, ведущей захватническую войну против Украины, показался турецкому бизнесу более прибыльным, а отношения с агрессором – более перспективными.