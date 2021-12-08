Киберполиция начала расследование в отношении сайта 'Миротворец': названа причина

Украинские киберполицейские начали досудебное расследование из-за размещения на сайте "Миротворец" персональных данных несовершеннолетней жительницы временно оккупированных территорий. Обычно, туда вносят информацию о людях, представляющих угрозу нацбезопасности государства.

Решение о следствии правоохранители приняли после запроса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, которая просила разобраться, как в указанную базу попала 13-летняя девочка из Луганска. Об этом в департаменте Киборполиции НПУ сообщили в ответ на запрос издания "Суспільне".

В частности, расследование проводятся в рамках ст. 182 Уголовного кодекса Украины о нарушении неприкосновенности личной жизни. Максимальное наказание по санкции этой статьи предусматривает до полугода заключения или 5 лет лишения/ограничения свободы.

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Что этому предшествовало

История развернулась вокруг несовершеннолетней луганчанки Фаины Савенковой. Расследование StopFake показало, что российские пропагандисты на уровне ООН и ЮНИСЕФ использовали ее для обвинения Украины в "военных преступлениях" на Донбассе.

Впоследствии данные о Савенковой внесли в "Миротворец", в том числе за ее участие в фестивале "Звезды над Донбассом" на оккупированных территориях Луганской области.

"Систематически используется российской пропагандой и террористическими организациями в политических провокационных целях с целью разжигания ненависти к Украине и ее гражданам", – говорится в досье по поводу 13-летней девочки на сайте.

В начале ноября 2021-го Денисова заявила, что обратилась к правоохранителям с требованием изъять данные о луганчанке из базы и даже закрыть ее. Она отмечала, что дети, которых завербовали в нарушение международного права вооруженными силами и вооруженными группами, считаются жертвами конфликта.

"Сайт не принадлежит ни к одному государственному учреждению, но нарушает права не только этого ребенка. Мы увидели, что там он не один", – заявила омбудсмен в комментарии журналистам.

По ее убеждению, нужно объединить усилия, чтобы "наконец-то такой сайт уже не работал". В целом Денисова считает, что "Миротворец" наносит много вреда не только детям, но и другим гражданам.

В Киберполиции добавили, что уже направили владельцам базы запросы о наличии в ее списках других малолетних и несовершеннолетних детей "в целях проверки изложенных обстоятельств" в обращении Денисовой.

Напомним: "Миротворец" – это негосударственная организация, созданная в 2014 году. Она исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, человечества и международного правопорядка. В базе содержатся такие персональные данные тысяч людей, которые, по мнению владельцев, представляют угрозу. В 2018 году заместитель главы Миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро заявил, что "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на "Миротворец" в ПАСЕ. По его мнению, гражданам его страны и другим национальным меньшинствам в Украине, внесенным в базу этого сайта, грозит расправа.