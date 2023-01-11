Кибермошенники терроризировали известную ИТ-компанию с использованием серверов 'Госгидрографии', требуя $3 млн

Полиция расследует дело преступной группировки, которая "кошмарила" предпринимателей с использованием методов "черного пиара". Жертвами ОПГ стали стратегическое государственное учреждение "Госгидрография" и мощная ИТ-компания, известная в Европе.

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Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на собственные инсайдерские источники в правоохранительных органах. Как утверждает издание, во главе преступной группировки стояла виннитчанка Елена Крикун.

По данным УНИАН, фигуранты дела ввязали в грязную схему государственное учреждение, сломав серверы "Госгидрографии" и использовав его мощности для мошеннической спам-рассылки.

ГУ "Госгидрография" – украинское государственное учреждение, ответственное за навигационно-гидрографическое обеспечение в пределах исключительной (морской) экономической зоны Украины в Черном и Азовском морях, а также на внутренних водных путях, входящей в сферу управления Мининфраструктуры Украины и Морской администрации.

Именно это госучреждение стало одной из мишеней для осуществления информационных провокаций, утверждает издание.

Как стало известно журналистам из собственных инсайдерских источников в правоохранительных органах, группа злоумышленников, вероятно, воспользовалась пробелами в системе внутренней инфраструктуры информационной безопасности госучреждения. Получив несанкционированный доступ к серверам ГУ "Госгидрография", преступная группа осуществила с использованием их мощностей рассылку месседжей, дискредитировавших мощную ИТ-компанию.

Эти спам-сообщения направлялись на электронные адреса контрагентов и инвесторов фирмы, а конечной целью кибермобинга было вымогание у айтишников денег – 3 млн долларов США за неразглашение якобы известной злоумышленникам конфиденциальной информации.

При этом директору ИТ-фирмы якобы поначалу угрожали киднепингом, а затем и физической расправой в случае, если он не передаст средства вымогателям.

Издание, ссылаясь на данные правоохранителей, утверждает, что во главе кибермошеннической схемы стоит уроженка Винницы Елена Крикун, зарегистрированная в столице. Полиция проводит следственные действия, чтобы установить ее местонахождение.

Следователи якобы выяснили, что желая незаконно обогатиться путем вымогательства денег у предпринимателей, Крикун обратилась к представителям криминалитета среди граждан республики Албания, которые в настоящее время проживают на территории Украины, с целью реализации своего преступного плана. Силовое и физическое давление на айтишников Крикун якобы оценила в 50 тысяч долларов – именно такова была сумма "вознаграждения" исполнителям преступного заказа.

По этим фактам ГУ Нацполиции в Киеве начаты соответствующие уголовные производства по ч. 1 ст. 361 УК (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 2 ст. 355 УК (принуждение к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 189 УК Украины (Требование, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, либо с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений). Оперативное сопровождение осуществляется Управлением стратегических расследований ДСР НПУ.

Санкции этих статей предусматривают штраф от 1000 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет и лишением свободы на срок от 3 до 10 лет соответственно.