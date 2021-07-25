Катался с мамой на катамаране: в курортном Геническе трагически погиб 20-летний парень

В курортном городе Геническ Херсонской области погиб 20-летней днепрянин. По словам родственников погибшего, он утонул, когда катался на катамаране.

Как рассказала, тетя погибшего Лилия Чепурко, юноша якобы решил прыгнуть с катамарана в воду и пропал. Это произошло недалеко от берега, передает 24 канал. Трагедия произошла 22 июля, однако родственники только сейчас назвали свою версию происшедшего.

В частности, женщина опровергла данные местных СМИ о том, что парень ударился о камни на дне. По ее мнению, он за что-то зацепился и начал тонуть.

"Сначала он хотел вернуться к катамарану, затем пытался добраться до берега. Однако не успел и утонул", – сказано в материале.

Мама юноши, которая находилась на катамаране с ним, якобы не умела плавать, поэтому не прыгнула за сыном.

По мнению родственников, парен мог бы выжить, если бы люди, которые арендовали катамаран, предоставили бы спасательный жилет.

Как пишет издание, парня звали Владимир, он работал поваром в одном из ресторанов Днепра.

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