Кадры с пытками в колонии Полтавы – старые: Малюска прояснил ситуацию

Министр юстиции Украины Денис Малюска отреагировал на разоблачение фактов издевательств и избиения заключенных в Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области. Он заявил, что эти факты имели место еще год назад, тогда и было начато расследование. Его результатом стало недавнее сообщение о подозрении виновникам.

Однако, по его словам, до последних дней не было информации, кто конкретно из работников учреждения к этому причастен. Об этом министр написал на своей странице в Facebook в пятницу, 31 мая.

Малюська отметил, что такие действия являются пытками и остатком советских практик насилия в колониях.

По его словам, все руководство колонии было уволено летом 2023 года. А новые руководители учреждения "получили указание сделать колонию образцовой, что, собственно, и произошло".

"Общую информацию (без конкретики и фамилий), что в колонии происходят избиения заключенных, мы получили около года назад. Первое мнение было, что выбивали деньги (об этом и сообщили ГБР), но оказалось, что таким образом отдельные сотрудники пытались побороть преступную иерархию: преступники на высоких позициях в иерархии не работают и боятся потерять свой статус, если начнут работать. Их избивали, чтобы те взяли швабру и начали убирать", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне ГБР сообщило о подозрении четырем чиновникам "Божковской исправительной колонии". Они причастны к многочисленным фактам издевательств и избиения лиц, отбывавших наказание в пенитенциарном учреждении.