В Украине разоблачили масштабную систему пыток заключенных в колониях: ГБР сообщило о подозрениях четырем должностным лицам. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем должностным лицам исправительной колонии в Полтавской области. Они причастны к многочисленным фактам издевательств и избиениям лиц, отбывавших наказание в пенитенциарном учреждении.

Проверяются сообщения о возможных смертях среди заключенных, причиной которых были жестокие издевательства и пытки со стороны должностных лиц. Детали раскрыли в ГБР.

В Госбюро расследований заявили о разоблачении масштабной системы пыток заключенных в украинских колониях.

"Государственное бюро расследований проводит системную работу по выявлению и пресечению позорных фактов пыток в учреждениях отбывания наказаний. Сотрудники ГБР разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Сообщено о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)", – говорится в сообщении.

Потянув за ниточку, связанную с четырьмя подозреваемыми должностными лицами, сотрудники ГБР разоблачили многочисленные факты издевательств и избиений лиц, отбывавших наказание в колониях.

"Следствием установлено, что жертвами преступников были почти все, кто попадал в колонию. Процесс обнаружения лиц, ставших жертвами служебных лиц колонии, продолжается. Новоприбывшим угрожали поселением среди "отверргнутых" узников и били до тех пор, пока не ломали волю и не заставляли безоговорочно выполнять любые указания. На данный момент проверяется информация даже о фактах смерти от побоев", – констатировали в ГБР.

Следователи установили, что по прибытии в колонию каждый осужденный вынужден был проходить жесткую процедуру "приема". Начиналась "инициация" с того, что новоприбывших заставляли убирать пол: процесс снимался на камеры.

Если же осужденный отказывался, к нему применяли пытки. Новоприбывшего били руками и ногами, резиновыми дубинками и палками. Били по разным частям тела. Выкручивали руки и другими способами причиняли максимальную боль.

Так, согласно задокументированным данным расследования, один осужденный получил более 200 ударов.

"Также в распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников Божковской исправительной колонии. Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии", – рассказали в ГБР.

Следователям удалось задокументировать огромный массив фактов пыток как в Божковской исправительной колонии, так и в других исправительных учреждениях. Выявленные факты исследуются.

По материалам расследования четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" уведомлено о подозрении по части второй статьи 127 (пытки) Уголовного Кодекса Украины (в редакции статьи до внесения изменений Законом № 2812-ІХ от 01.12.2022).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых лиц меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводится работа по установлению других фактов пыток и сбор доказательств о причастности других должностных лиц колонии, в том числе руководящего состава", – рассказали в Госбюро.

Там добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГКВД и руководителя этого учреждения.

"Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных заведениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, значительно превышающего его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях", – подчеркнули в ГБР.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генерального прокурора.

Напомним, накануне, 28 мая, стало известно, что в ГБР выясняют, можно ли было избежать прорыва оккупантов в Харьковской области. После того, как 10 мая ВС РФ перешли через границу в нескольких местах, прорвали первый эшелон обороны и впоследствии захватили несколько населенных пунктов, все события анализируются поминутно. По итогам предварительного анализа был открыт уголовные производства с предварительными квалификациями по: самовольному оставлению поля боя и небрежному отношению к военной службе.

Кроме того, изучается вопрос возведения фортификаций в Харьковской области.