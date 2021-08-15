Кабул под контролем талибов. Президент Афганистана слагает полномочия.

"После серых всегда приходят черные". Б. Стругацкие.

История сирийских курдов и Афганистана должна научить нас некоторым вещам.

1. Никто воевать за нашу страну не будет. Мы должны рассчитывать только на себя.

2. Триллионы долларов помощи никогда не заменят желание народа бороться за свою страну.

3. Оркам с калашами могут противостоять только люди, готовые убивать за свою страну, а не умирать.

Позиция "Просто перестать стрелять" рано или поздно приводит к разрушению государства. Вы можете уменьшить на некоторое время потери, но впоследствии получите большую войну, больше смертей и геноцид.

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