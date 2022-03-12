К середине апреля россияне станут шелковыми и будут просить, чтобы Украина их не добивала, – Арестович

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери после полномасштабного вторжения в Украину. К середине апреля вражеские войска перейдут к позиционной обороне.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Прямой". По его словам, примерно через месяц, когда агрессор потеряет способность к активным боевым действиям, власть РФ будет готова к "реальным" переговорам.

"С 10-х чисел апреля, может, немного раньше или позже, российские войска окончательно потеряют способность к активным действиям и станут в позиционную оборону", – сказал он. Тогда защитники Украины будут знать их точные координаты и начнут "вбивать врага в землю".

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Тогда, по словам Арестовича, россияне станут "шелковыми и пушистыми зайчиками" и начнут просить, чтобы Украина не добивала их армию и позволила вывести войска. "А примем ли мы эти условия, мы еще посмотрим", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "российской армии в Украине конец". По его словам, оккупанты не могут ни продолжать наступление, ни удержать те города, в которые они уже зашли.

А в ГУР Минобороны рассказали, что большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

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