К расследованию авиакатастрофы в Броварах присоединились специалисты Airbus, – Клименко

Расследование авиакатастрофы в Броварах, которая унесла жизни 14 человек, продолжается. К нему присоединились представители французской компании Airbus, которая изготовила вертолет, разбившийся 18 января.

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Об этом в понедельник, 6 февраля, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, расследование авиакатастрофы может занять до двух месяцев.

"Думаю, месяц-два. Во-первых, это следствие, я не могу говорить за следствие. Во-вторых, это работа коллектива. В-третьих, всю полученную информацию мы должны проанализировать и потом дать конечный результат", – отметил он.

Клименко рассказал, что группа украинских экспертов, которые вместе с французскими специалистами участвовали в расшифровке бортовых самописцев, отправилась в командировку во Францию, где расположен головной офис Airbus Helicopters.

Объединенная группа следователей продолжает устанавливать все детали трагических событий в Броварах. Теперь нужно дождаться результатов технической экспертизы. Клименко отметил, что именно расшифровка бортовых самописцев позволит понять, что в тот день произошло на борту или возле него.

"Мы заинтересованы как можно быстрее получить результаты этих экспертиз и, соответственно, заключение следствия. На данный момент объединенная группа следователей работает и, я думаю, что в ближайшее время Офис генпрокурора проинформирует о первых результатах этого следствия", – добавил исполняющий обязанности главы МВД.

Также он рассказал, что после авиакатастрофы руководству ведомства запретили передвигаться вертолетами до завершения расследования по этому делу. На данный момент они могут пользоваться только автомобильным транспортом.

Напомним, ранее стало известно, что максимум через две недели у следователей будет расшифровка "черного ящика" вертолета. Это позволит определить приоритетную версию трагедии в Броварах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

- Вертолет ГСЧС с высшим руководством МВД на борту упал утром 18 января в городе Бровары на Киевщине. Все десять человек, находившиеся в нем, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, государственного секретаря Юрия Лубковича и трех членов экипажа, погибли.

– Также катастрофа унесла жизни четырех гражданских, среди которых – 5-летняя девочка: вертолет упал на детский сад именно тогда, когда родители приводили туда своих малышей.

– Шестерых пострадавших в авиакатастрофе в Броварах с ожогами доставили на лечение в Австрию. Еще одного человека должны были отправить в Швейцарию.

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