К нардепу Киве пришли с обысками: появились подробности. Фото и видео

Во вторник, 16 ноября, утром в дом народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илле Киве пришли с обысками правоохранители. Сам Кива заявил, что в доме проживает не он, а его двухлетний ребенок.

Об этом нардеп сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram. По словам Кивы, следственные действия проводят сотрудники Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Он утверждает, что причиной обысков стало поздравление с днем рождения президента РФ Владимира Путина, ношение красной звезди, а также "празднование" годовщины убийства лидера ОУН Степана Бандеры.

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"Это и есть системное давление на оппозиционного политика", – считает Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении Кивы по подозрению в государственной измене. Соответствующий запрос правоохранителям сделали члены политической партии "Удар" после видеопоздравления нардепа, который тот адресовал Путину в его день рождения.

Чем еще "отметился" скандальный депутат, читайте в нашем материале.