К атаке на Ferrexpo привлечены украинские власти, - Магда

Миллиардные суммы залога, которые требуют украинские правоохранители как мера пресечения для директоров компании Ferrexpo, свидетельствуют о причастности высокопоставленных должностных лиц к действиям против международной компании.

Об этом в своем блоге на сайте liga.net пишет политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

Эксперт обращает внимание, что в последнее время в информационном пространстве регулярно появляются сообщения о падении акций Ferrexpo, что, по его мнению, может свидетельствовать о попытке внешнего информационного влияния на компанию. Магда предполагает, что одной из причин этого давления является персона украинского совладельца компании.

"Совладельцем этой компании является Константин Жеваго. Украинский бизнесмен с непростым опытом сотрудничества с отечественными властями. Его громко и пафосно задержали в декабре 2022 на французском курорте Куршевель по ордеру Офиса генерального прокурора. Однако французские суды, вплоть до Верховного Суда Франции, в течение 2023 года вынесли ряд вердиктов об отказе в экстрадиции бизнесмена в Украину. Причина – политические мотивы в преследовании Жеваго, оказавшиеся очевидными французским судьям", – пишет Евгений Магда.

Политолог напомнил, что семья Жеваго владеет частью оппозиционного телеканала "Эспрессо", который два года назад вместе с "Прямым" и "5 каналом" изъяли из цифрового вещания в Украине.

По мнению Евгения Магды, еще одна причина преследования Константина Жеваго в том, что он, в отличие от других бизнесменов, оказываемых давлением со стороны властей, не смирился с этим.

"Бизнесмены разной степени публичности становились объектами спонтанного внимания со стороны правоохранительных органов Украины. И, что особенно интересно – порой это внимание исчезало, словно роса на солнце знойного дня. Поэтому мы понимаем, часть из них решила не поднимать шум, а "искать общий язык". Но были и те, кто публично сопротивлялся произволу со стороны "эффективных менеджеров"", - отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что сейчас с Ferrexpo не происходит ничего нового, ведь и раньше на компанию совершались рейдерские атаки.

"Бизнес, ставший мировым брендом, пытались отжать неоднократно. Причем больше всего усилий к этому приложили так называемые "лужниковские" - российская бизнес-группа во главе с близким к Путину экс-вице-спикером Госдумы России Александром Бабаковым. Недавно британские суды поставили окончательную точку в этих усилиях. Очень синхронно после этого включились украинские власти и подконтрольные им компании-ноунеймы, выбивающие из международного бизнеса "долги", - пишет Евгений Магда.

Политолог напоминает, что в компании Ferrexpo Константину Жеваго принадлежит менее 50% акций, а остальные – всемирно известной корпорации Black Rock, имеющей значительные финансовые ресурсы и политическое влияние в разных странах мира. Соответственно, он предполагает, что цель власти – не выяснить свои отношения с гражданином Жеваго, а взять в заложники международный бизнес.

"Мораль описанного случая чрезвычайно проста: пока в Украине не произойдут кардинальные изменения философии власти, говорить о наличии инвестиционного климата (и фондового рынка), усилении обороноспособности и позиции нашего государства на мировой арене можно будет вопреки, а не благодаря усилиям государства. В условиях войны с россией это очень опасная линия поведения", - подытожил Евгений Магда.