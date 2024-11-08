Изъяты наркотики на 20 млн грн: Нацполиция и СБУ ликвидировали деятельность преступной организации контрабандистов. Фото и видео

Служба безопасности Национальная полиция Украины ликвидировала деятельность международной организации контрабандистов и изъяла тяжелые наркотики на 20 млн грн. Организаторами нелегального бизнеса оказались внук и его дед, привлекшие еще несколько десятков сообщников.

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В результате спецоперации на территории семи регионов Украины разоблачены 17 членов группировки. Об этом 8 ноября сообщили прессслужбы СБУ и Нацполиции. По данным следствия, ежемесячно дельцы получали из Канады до 25 международных отправлений с детскими товарами.

Однако внутри были тщательно спрятаны вакуумные брикеты с кокаином, психотропами и прекурсорами.

Кроме того, в Одесской области функционировала сеть нарколабораторий, где изготовляли более 100 кг наркотиков.

Каннабис, кокаин, МДМА, PVP, грибы, амфетамин и другие дельцы сбывали не только на территории Одесской, Киевской и Днепропетровской областей, но и отправляли оптовыми партиями в Молдову, Грузию, Армению и Индонезию под видом детских игрушек и продуктов питания.

В то же время, имея широкие контакты с зарубежной наркомафией, фигуранты наладили поставки в Украину ЛСД, кокаина, МДМА, каннабиса и других наркотиков, сбывавшихся через специально созданные Telegram-каналы.

Один из них входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по продаже наркотиков в разных регионах Украины.

По результатам спецоперации на территории семи регионов Украины разоблачены и задержаны 17 членов группировки.

По данным следствия, организатором наркосиндиката является бывший житель Одесской области, который привлек в нелегальный бизнес десятки граждан в Украине и за рубежом.

Во время обысков изъято около 40 кг наркотиков и психотропов, а также около 1000 литров прекурсоров, гашишного масла и экстракта марихуаны.

Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет 20 млн грн.

Также обнаружены фасовочные устройства, телефоны, компьютерная техника, записные книжки и другие доказательства преступлений.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– чч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем);

– ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств);

– ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ);

– ст.317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции, Государственной пограничной службой и Департаментом по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в продаже наркотиков. По данным следствия, фигуранты сбывали кокаин в столице во время личных встреч с "клиентами". Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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