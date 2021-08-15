Извинения не помогли: полиция сказала, что будет со сторонниками 'Нацкорпуса', которые избили журналиста

Полиция сообщила двум парням подозрения в избиении журналиста Александра Кужельного, которое они совершили после акции "Остановим капитуляцию" под Офисом президента в субботу, 14 августа. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Отмечается, что двумя нападавшими оказались львовяне 2001 и 2005 годов рождения.

"В рамках начатого уголовного производства за ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК, следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления. Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают других участников в содеянном правонарушении и отмечают, что извинения после такого преступления не помогут.

По информации полиции, судом может быть учтена материальная компенсация расходов на лечение журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападавшие избили корреспондента украинского издания Александра Кужельного. Они требовали от него фотографии, которые он сделал во время митинга и после отказа применили силу.