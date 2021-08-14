После акции протеста "Нацкорпуса" избили журналиста. Видео 18+

Участники акции "Остановим капитуляцию", которая состоялась под Офисом президента в субботу, 14 августа, совершили нападение на корреспондента украинского издания Александра Кужельного. Они требовали от него фотографий, сделанных во время митинга, после чего применили силу.

Об избиении своего журналиста сообщили "#Буквы". Отмечается, что во время акции, по словам Кужельного, неизвестный в балаклаве подошел и спросил, что он здесь делает, в грубой форме убеждал корреспондента уйти (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

После этого сотрудник издания решил вести себя осторожнее и покинуть место проведения акции, однако его настигла группа агрессивно настроенных людей.

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"Какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие, они окружили меня. Я пытался отойти, они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии", – отметил Кужельный.

"Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, из какого издания, я показал "корочку". Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Белецкого (лидер "Нацкорпуса", который был среди организаторов акции - ред.), он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны куда-то идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал", – рассказал пострадавший.

В результате инцидента корреспондент получил телесные повреждения: многочисленные синяки, царапины, ссадины.

Кужельный отметил, что нападавшие оставили его, когда на место инцидента места начали подходить другие журналисты, присутствующие на акции.

По факту совершения преступления фотокорреспондент написал заявление в полицию, на место были вызваны "скорую". Все полученные журналистом телесные повреждения были зафиксированы. Свое состояние он оценивает как удовлетворительное.

Отметим, что акция"Остановим капитуляцию!", организованная активистами "Национального корпуса" не была мирной. Еще во время шествияправоохранителей забросали файерами, а затем между участниками и силовиками началось противостояние. По данным полиции, в результате пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии. Участники использовали газовые баллончики, бросали шины и устраивали массовые драки.

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