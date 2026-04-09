Обнародованы данные военных преступников РФ, причастных к пыткам мирных украинцев во время оккупации Киевщины

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований при содействии Главного управления разведки Министерства обороны Украины установили командный состав 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подполковника ФСБ, которые причастны к пыткам жителей Дымера в 2022 году.

Данные военных преступников обнародованы в проекте "Книга палачей".

Как известно, в период с 24 февраля по 31 марта 2022 года российские военные временно оккупировали Дымер в Вышгородском районе Киевской области. Установлено, что в состав группировки оккупационных войск входили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"По фактам событий в Дымере 21 марта 2022 года открыто уголовное производство № 42022112330000083 по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – говорится в сообщении.

Установлено, что оккупанты обустроили пункт незаконного содержания гражданских лиц на территории предприятия Viknaland на улице Вишневая, 22-Б. Ключевую роль в преступлениях против гражданских лиц в Дымере играл "куратор" 83-й бригады от ФСБ, подполковник Сергей Олейничук.

"Именно он непосредственно занимался так называемой "фильтрацией" – допросами пленных, которые сопровождались пытками, жестоким обращением с гражданским населением и захватом заложников. Олейничук мог принимать решения о депортации пленных местных жителей на территорию России. В общем, украинские правоохранители задокументировали факты незаконного перемещения не менее 42 человек", – сообщили в "Книге палачей".

Гражданских лиц удерживали в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО, в частности в колониях и изоляторах Ростовской, Мордовской, Брянской, Смоленской, Пермской, Тульской и Владимирской областей РФ. Часть из них в дальнейшем удалось вернуть. Однако по меньшей мере 24 гражданских лица до сих пор остаются в плену.

Материалы по Олейничуку выделены в отдельное производство. Ему сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, что сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Данные военного преступника

Олейничук Сергей Александрович (8 мая 1981 г. р.) – уроженец поселка Энергетики Новоорского района Оренбургской области рф. Учился в Дальневосточном военном институте. Подполковник управления федеральной службы безопасности по Восточному военному округу (воинская часть 73905; постоянная дислокация – Хабаровск, Хабаровский край). Закреплен за 83-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (воинская часть 71289; пункт постоянной дислокации – город Уссурийск Приморского края).

Другие причастные к военным преступлениям

Правоохранители совместно с ГУР МОУ также идентифицировали командира 83-й бригады, его заместителей – по вооружению, тылу, воздушно-десантной службе, военно-политической работе, а также начальника штаба. Именно они организовывали действия вражеских подразделений во время оккупации, обеспечивали функционирование системы контроля над захваченными населенными пунктами и непосредственно причастны к совершению военных преступлений против гражданского населения во время оккупации Вышгородского района Киевской области.

Немоляев Александр Вячеславович – полковник, командир 83 отдельной десантно-штурмовой бигады от 01.2022 по 01.2023. По состоянию на сейчас – командир 106-й воздушно-десантной дивизии ВС рф (в/ч 55599).

Слабцов Виталий Николаевич – полковник, заместитель командира 83 отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч 71289). По состоянию на 24.03.2022 – погиб.

Иванов Роман Олегович – подполковник, начальник штаба-заместитель командира 83 отдельной десантно-штурмовой бригады – по 01.01.2023. По состоянию на сейчас – полковник, командир 331 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии ВС рф (в/ч 71211), в должности с 01.2023.