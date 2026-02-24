Изнасилование и жестокое обращение во время оккупации: правоохранители идентифицировали еще нескольких военных преступников РФ. Фото

Украинские правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим страны-агрессора России из-за совершения захватчиками таких военных преступлений, как изнасилование и жестокое обращение с гражданскими. Один из таких случаев произошел во время оккупации Балаклеи на Харьковщине, и еще один – во время оккупации части Николаевщины.

Об этом 24 февраля сообщила Нацполиция. Речь идет об одном военном из мотострелковой бригады захватчиков, и о сотруднике "росгвардии".

Случай в Балаклее

"Во время оккупации Изюмского района Харьковской области российский военнослужащий ворвался в жилой дом, где находились гражданские женщины с малолетними детьми. Угрожая огнестрельным оружием и направив его на ребенка одной из женщин, он заставил потерпевшую выйти из дома. После этого под угрозой применения оружия изнасиловал ее", – рассказали в полиции.

Более того, этот военный заставил раздеться и другую женщину, "высказал в ее адрес унизительные замечания и приказал покинуть помещение", после чего продолжил насиловать первую пострадавшую.

Следователи Нацполиции Украины установили личность насильника – это 22-летний стрелок-помощник гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 39 отдельной мотострелковой бригады 68 армейского корпуса восточного военного округа страны-агрессора.

Случай на Николаевщине

Случай на Николаевщине также произошел весной 2022 года, во время оккупации Снигиревской общины. После оккупации общины российские военнослужащие, как и везде, "запугивали, грабили, били и пытали местных жителей", отметили правоохранители.

Так, сотрудник так называемого ОМОНа (подразделение "росгвардии"), вместе с военным чеченского спецподразделения "Ахмат" ворвались в заброшенную квартиру украинского военного, который в то время защищал государство.

"Угрожая применением оружия, они принудительно привели туда двух несовершеннолетних девушек в возрасте 13 и 15 лет. В течение трех суток подозреваемые удерживали потерпевших против их воли, насиловали и запугивали. Узнав, что мать одной из девушек является военнослужащей Вооруженных Сил и находится в плену, один из фигурантов применил к несовершеннолетней физическое насилие и избил ее", – рассказали в полиции.

Только на третий день девочкам удалось убежать (через окно), а уже вскоре захватчики скрылись с территории общины.

В Нацполиции установили личность насильника – это 30-летний уроженец города Тюмень, сотрудник ОМОНа "росгвардии" в Тюменской области.

Как сообщал OBOZ.UA, только в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 230 человек. Среди жертв военных преступлений по меньшей мере 25 – дети.

