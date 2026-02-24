В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ погибло более 230 человек – прокуратура

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 230 человек. Среди жертв военных преступлений по меньшей мере 25 – дети.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Правоохранители фиксируют все преступления страны-агрессора.

Военные преступления

"Четыре года назад Киев проснулся от взрывов. С тех пор воздушные тревоги звучали в столице тысячи раз. В результате российских обстрелов с 24 февраля 2022 года в Киеве погибли 236 гражданских жителей, среди которых по меньшей мере 25 – дети. Все они стали жертвами атак страны-агрессора, которая воюет с мирными жителями украинских городов", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по факту нарушения военными РФ обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины) в Киеве начато 225 уголовных производств.

Правоохранители сообщили о подозрении четырем российским генералам, которые отдавали приказы наносить удары по гражданским объектам столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты получили доступ к массиву переписки российского генерала Романа Демурчиева. Россиянин, занимающий должность заместителя командующего 20-й общевойсковой армией РФ, в частном порядке хвастался пытками и убийствами украинских пленников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!