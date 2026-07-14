Вербовал детей для создания порнографии: во Львове арестовали главного инженера строительной компании. Фото

Во Львове суд поместил под стражу без права освобождения под залог главного инженера одной из строительных компаний, которого подозревают в вербовке несовершеннолетних для создания детской порнографии. Мужчина также хранил и распространял полученные материалы через мессенджеры.

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По инкриминируемым статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Итак, подозреваемый — 48-летний житель Львова, который работал главным инженером одной из строительных компаний региона. Мужчина находил малолетних детей в социальных сетях, входил с ними в доверие и использовал различные способы общения.

В одних случаях он выдавал себя за сверстника, а позже сообщал свой настоящий возраст, в других — сразу представлялся значительно старше.

В течение апреля–мая 2026 года мужчина завербовал двух малолетних сестёр в возрасте 9 и 11 лет. Сотрудники полиции утверждают, что во время переписки он вел с ними разговоры сексуального характера, совершал в отношении детей развратные действия и давал указания делать фотографии и видеозаписи порнографического характера и отправлять их через мессенджер.

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Полученные файлы подозреваемый хранил на своём мобильном телефоне. Он пересылал эти материалы как минимум шести другим лицам, получая в ответ аналогичный контент.

Мужчине было предъявлено подозрение по фактам развращения и вербовки несовершеннолетних, а также хранения и распространения детской порнографии. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правоохранители разоблачили жителя Киева, который, по информации следствия, хранил и распространял детскую порнографию в соцсетях. Ему сообщили о подозрении.

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