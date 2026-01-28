Изнасиловал жительницу оккупированной части Запорожья: полиция сообщила подозрение боевику 'ДНР'. Фото

Прокуроры из Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил страны-агрессора России. Досудебным расследованием установлено, что весной 2022 года оккупант совершил надругательство над одной из жительниц оккупированного города Пологи Запорожской области. И это далеко не единственное из других, "многочисленных военных преступлений" российского военного.

Как отметили в Нацполиции, фигурант – житель Донецка, боевик так называемой "ДНР". В ОГПУ уточнили, что боевика в начале 2022 года направили на "службу" в 121 стрелковый полк мобилизационного резерва первого армейского корпуса (в\ч 08801) России.

Преступление боевика

Как выяснилось, фигурант имел несколько "свиданий" с потерпевшей. Впервые это произошло, когда военные вражеской армии остановили на блокпосту жительницу города.

"В салон ее автомобиля сел один из оккупантов и приказал ехать в заброшенное здание неподалеку. Там, угрожая женщине оружием, он пытался силой вступить с ней в половые отношения. Получив отказ и мольбы потерпевшей не нанести ей вреда, мужчина заставил ее наблюдать за тем, как он сам себя удовлетворяет", – рассказали правоохранители.

А уже через месяц этот же военный, вместе с тремя своими подчиненными, ворвались к потерпевшей по месту ее работы.

"На этот раз услышав отказ женщины, изверг избил ее прикладом от автомата по голове, выбив передние зубы. После чего изнасиловал окровавленную и лишенную сопротивления украинку", – добавили в Нацполиции и показали его лицо.

Насильник из Донецка

Правоохранители провели кропотливую работу, опросили многочисленных свидетелей (в частности тех, кому удалось выехать из оккупации), и таки установили личность насильника. Это 44-летний житель Донецка, который еще в 2014 году присоединился к незаконному военному формированию непризнанной псевдореспублики "ДНР" и воевал против Украины – как боевик, а с 2022 года в составе оккупационной армии россиян.

Все действия боевика квалифицированы следователями Нацполиции, как военные преступления. А вышеупомянутое преступление квалифицировано ч.1 ст.438 УК Украины – жестокое обращение с гражданским населением.

К сожалению, пророссийский насильник еще жив и находится среди других оккупантов. Поэтому, "проводятся дальнейшие мероприятия для привлечения российского наемника к ответственности", одновременно отметили в ОГПУ и НПУ.

Другие преступления оккупантов

Напомним, что недавно правоохранители установили личность еще одного российского военного, причастного к военным преступлениям на Киевщине. Этот оккупант весной 2022 года изнасиловал жительницу Бучанского района.

Также следователи Нацполиции установили личности группы российских военных, причастных к военным преступлениям на Киевщине – эти злоумышленники убили 17 мирных жителей во время оккупации Бучи.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которые сотрудничали со спецслужбами страны-агрессора России. По заказу оккупантов, фигуранты совершали поджоги автомобилей военных в Киеве и Чернигове.

