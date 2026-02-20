Изнасиловал несовершеннолетнюю во время оккупации Херсонщины: в Украине будут судить военного РФ. Фото

Военнослужащего страны-террористки России будут судить за изнасилование несовершеннолетней украинки во время оккупации Херсонщины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Видео дня

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Обвинительный акт в отношении оккупанта направили в суд

Речь идет об Алексее Немцове, 20.11.1990 года рождения, уроженце села Шангала Петровского района Ставропольского края РФ.

Обвиняемый в военном преступлении – военнослужащий 126-й отдельной гвардейской Горловской Краснознаменной ордена Суворова бригады береговой обороны ВС РФ. В мае 2024 года ему уже объявили подозрение за жестокое обращение с гражданскими и нарушение законов и обычаев войны.

Что известно

В феврале 2022 года военные РФ оккупировали один из населенных пунктов Херсонской области. 3 января 2023 года обвиняемый, вместе с другим военным РФ остановили 15-летнюю местную жительницу. Не найдя в ее телефоне доказательств сотрудничества с украинской армией и правоохранительными органами, один из оккупантов начал расспрашивать девушку о ее возрасте и наличии у нее отношений. Она просила позволить ей уйти, и захватчикам пришлось отпустить, поскольку рядом проходили другие местные жители.

Но через несколько дней оккупанты во второй раз встретили девушку и, угрожая ей автоматами заставили сесть в их автомобиль и отвезли несовершеннолетнюю в захваченный частный дом. Там один из них изнасиловал ее, пока другой охранял здание.

Чтобы девушка не сопротивлялась, преступник пригрозил ей, что в случае сопротивления ее подвергнут групповому изнасилованию.

После этого потерпевшая еще некоторое время была заложницей вооруженного оккупанта, который продолжал ее запугивать.

Что грозит военному преступнику

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личность насильника. Им оказался 35-летний военнослужащий 126-й отдельной гвардейской Горловской Краснознаменной бригады из Ставропольского края РФ Алексей Немцов.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направили в суд. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили личность еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям на Киевщине. Оккупант весной 2022 года изнасиловал жительницу Бучанского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!