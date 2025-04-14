Издевательство над парнем с инвалидностью в Трускавце: как суд наказал 14-летнюю школьницу

Во Львовской области суд наказал 14-летнюю девушку, которая принимала участие в избиении подростка, страдающего синдромом Дауна. Ее признали виновной в хулиганстве и назначили наказание в виде одного года пробационного надзора.

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Девушка полностью признала свою вину. Об этом говорится в решении Трускавецкого городского суда Львовщины, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений

Ранее ей сообщили о подозрении в совершении хулиганства (ч. 1 ст. 296 УК Украины). В то же время в отношении других трех участников инцидента, еще не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, открыли отдельное производство.

В приговоре говорится, что школьница публично насмехалась над потерпевшим, обругала его и нанесла семь ударов ладонью. Суд установил, что группа детей во время нападения на парня действовали "с исключительным цинизмом" и имели целью "издеваться над человеком, который находится в беспомощном состоянии" путем его публичного унижения.

В материалах дела также указано, что организатор избиения учится в 8-м классе средней общеобразовательной школы №1 в Трускавце.

У потерпевшего с детства инвалидность, он пытался убежать от нападающих, но они держали его за одежду. Дети били парня, смеялись над ним и пытались раздеть.

Уголовную ответственность назначить девочке не смогли, ведь она не достигла возраста, с которого наступает ответственность. Ей объявили приговор в виде года пробационного надзора, поэтому она будет обязана:

– периодически являться в орган по вопросам пробации;

– сообщать об изменении места жительства или обучения;

– не уезжать за границу без согласования с органом пробации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Трускавце в марте 2025 года группа школьников 11-14 лет избила и издевалась над 18-летним парнем с инвалидностью. Все снимали на видео, а затем выложили в Интернет.

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