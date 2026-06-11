Избивали и вымогали деньги: во Вроцлаве задержали злоумышленников, похитивших двух украинцев
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В польском Вроцлаве полиция задержала группу мужчин, подозреваемых в похищении, избиении и вымогательстве денег у двух граждан Украины. По данным следствия, потерпевших насильно удерживали и заставляли передавать деньги под давлением и угрозами.
Инцидент произошел в конце мая и уже квалифицирован как тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба полиции Вроцлава.
По данным правоохранителей, группа из четырех мужчин заранее спланировала действия и заманила двух 20-летних украинцев под предлогом оказания услуги. Потерпевших пригласили в разные места во Вроцлаве –, в частности, во двор на улице Бардзкой и на автостоянку на улице Сверадовской, где их силой затащили в автомобили.
После этого мужчин перевезли в подвальное помещение одного из ресторанов в Старом городе, где, по данным следствия, их удерживали против воли, применяли насилие и угрозы.
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Следствие установило, что подозреваемые действовали согласованно. Они заставляли потерпевших передавать доступ к банковским приложениям, брать займы у знакомых и собирать наличные деньги, которые в дальнейшем присваивали.
В результате масштабной оперативной работы полиция задержала четырех подозреваемых в возрасте от 25 до 30 лет. Среди них — граждане Казахстана, Украины и Туниса.
Собранные доказательства позволили предъявить обвинения в лишении свободы с применением насилия, разбое с использованием опасных предметов, вымогательстве и нанесении телесных повреждений. По решению суда все задержанные были взяты под стражу.
Подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы в случае доказательства вины.
Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа польских подростков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко издевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.
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