Избивали и вымогали деньги: во Вроцлаве задержали злоумышленников, похитивших двух украинцев

В польском Вроцлаве полиция задержала группу мужчин, подозреваемых в похищении, избиении и вымогательстве денег у двух граждан Украины. По данным следствия, потерпевших насильно удерживали и заставляли передавать деньги под давлением и угрозами.

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Инцидент произошел в конце мая и уже квалифицирован как тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба полиции Вроцлава.

По данным правоохранителей, группа из четырех мужчин заранее спланировала действия и заманила двух 20-летних украинцев под предлогом оказания услуги. Потерпевших пригласили в разные места во Вроцлаве –, в частности, во двор на улице Бардзкой и на автостоянку на улице Сверадовской, где их силой затащили в автомобили.

После этого мужчин перевезли в подвальное помещение одного из ресторанов в Старом городе, где, по данным следствия, их удерживали против воли, применяли насилие и угрозы.

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Следствие установило, что подозреваемые действовали согласованно. Они заставляли потерпевших передавать доступ к банковским приложениям, брать займы у знакомых и собирать наличные деньги, которые в дальнейшем присваивали.

В результате масштабной оперативной работы полиция задержала четырех подозреваемых в возрасте от 25 до 30 лет. Среди них — граждане Казахстана, Украины и Туниса.

Собранные доказательства позволили предъявить обвинения в лишении свободы с применением насилия, разбое с использованием опасных предметов, вымогательстве и нанесении телесных повреждений. По решению суда все задержанные были взяты под стражу.

Подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа польских подростков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко издевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

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