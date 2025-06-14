Избили и убежали: в Ивано-Франковске совершили нападение на военнослужащего

В Ивано-Франковске неизвестные совершили нападение на военнослужащего. Они избили 33-летнего мужчину и скрылись.

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Сейчас пострадавший находится в больнице, а нападавших разыскивают правоохранители. Подробности сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

"Около 21:20 на линию 102 поступило сообщение о том, что двое неизвестных лиц избили военнослужащего и скрылись в неизвестном направлении. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа Ивано-Франковского РУП", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что жертвой нападения стал 33-летний житель города. Сейчас его госпитализировали с телесными повреждениями.

"На месте продолжают работать полицейские. Устанавливают обстоятельства происшествия и злоумышленников, с целью привлечения их к ответственности. Детали позже", – добавили в полиции региона.

Напомним, на днях ГБР сообщило о подозрении инструктору, который избил военнослужащего на учебном полигоне Кировоградщины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Также подозрение получил командир учебного взвода.

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