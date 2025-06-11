Был конфликт: ГБР сообщило о подозрении инструктору, который избил военнослужащего на учебном полигоне Кировоградщины

На учебном полигоне в Кировоградской области инструктор избил военнослужащего. Теперь ему грозит до 12 лет за решеткой.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственного бюро расследований (ГБР) в среду, 11 июня. Отмечается, что правоохранители сообщили о подозрении инструктору, а также командиру учебного взвода.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.

В результате курсант попал в больницу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести.

Следователи ГБР возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины уже на следующий день. Как выяснилось, командир учебного взвода также находился на месте инцидента, но не принял никаких мер для прекращения избиения.

Инструктору сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Командиру сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

В ГБР отметили недопустимость подобных фактов в военных коллективах и заявили, что будут привлекать виновных к ответственности.

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