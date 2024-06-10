'Из-за действий работников НАБУ погиб мой брат', – харьковский бизнесмен

В 2017 году во время обыска НАБУ в одном из офисных центров Харькова прямо во время следственных действий скончался Сергей Лободин, родной брат харьковского бизнесмена Алексея Лободина. Его смерть наступила из-за того, что сотрудники Бюро не предоставили ему необходимую медицинскую помощь.

Об этом в интервью Українським новинам заявил Алексей Лободин. Он рассказал детали дела и почему следствие не ищет виновных.

"Когда в офис прибыли незнакомые лица без опознавательных знаков, которые позже оказались детективами НАБУ, они выбили двери для обыска. Именно в это время у находившегося на месте Сергея произошло сердечное приступ. Патологоанатом, который провел вскрытие, установил, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, связанная с эмоциональным стрессом, а не тромб или другая патология. Если бы представители НАБУ вовремя предоставили первую медицинскую помощь, брат мог бы выжить", – заверил мужчина.

В дополнение к отсутствию помощи детективы также заблокировали доступ к Сергею другим сотрудникам офиса. Охранник, пытавшийся оказать помощь, смог начать реанимационные мероприятия только через несколько минут после нападения, но критическое время уже было утрачено.

"Мы написали в прокуратуру заявление о преступлении. Было возбуждено дело по факту смерти моего брата. Дело поручили расследовать Государственному бюро расследований, но как я понимаю сегодня, его просто "похоронили"".

Богдан Устименко, адвокат Алексея о безответственности НАБУ:

Эта ситуация однозначно доказывает, что на детективов фактически нет никакой управы и инструментов сдерживания от незаконных и произвольных действий и что созданы органы контроля за деятельностью НАБУ, извините, но фактически бутафория. Они не только не осуществляют общественный контроль за деятельностью бюро, но даже ответы на обращение не могут дать, понимая, что не могут расписаться в собственной беспомощности. Кстати, слышал ли кто когда-нибудь о результатах расследования управления внутреннего контроля или ДБР, если бы какого-нибудь детектива привлекли к ответственности?, – возмущается он.

На вопрос журналистов о том, как можно предотвратить повторы таких ситуаций Богдан Устименко ответил:

"Нужно прекратить практику безосновательных обысков и проводить их исключительно как исключительное мероприятие, прекратить бравурные видеоролики в ютубе (создается впечатление, что обыски проводятся только для медиа и самопиара), проводить оценку деятельности детективов с учетом реальных результатов расследования (вынесенные судами приговоры). Сегодня НАБУ развевается рядом очень ярких ютуб-роликов о задержании "преступных организаций", проведении многочисленных обысков и т.д. Сейчас в контексте НАБУ мы имеем ситуацию, когда безнаказанность породила вседозволенность и эта харьковская трагедия – яркий тому пример. И пока такие произвольные действия НАБУ будут осуществляться, такие досадные случаи, к сожалению, будут иметь место", – констатировал юрист.