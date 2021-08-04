Экс-командиру "беркутовцев", который пытался вернуться в МВД, объявили подозрение

Бывшему командиру роты харьковского подразделения "Беркут" Виктору Шаповалову объявили подозрение в организации террористического акта и убийства митингующих на Майдане. Ранее он пытался восстановиться на службе через суд.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Правоохранители не называют фамилию подозреваемого, но по данным "Украинской правды" речь идет именно о Шаповалове.

По версии следствия, экс-правоохранитель организовал совершение подчиненными сотрудниками теракта во время Революции Достоинства. Также он обеспечил незаконное неизбирательное применение его подопечными спецсредств и огнестрельного оружия.

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Такие действия бывшего командира роты "Беркута" привели к тяжким последствиям, в том числе убийствам троих митингующих, причинению тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести – 59, легких – 129.

Подозреваемому инкриминируют выполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершение умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Виктор Шаповалов находился под стражей с 2015 года. В октябре 2016 года он в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

В ноябре 2019 года Шаповалова, который командовал избиением майдановцев, отпустили под ночной домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Харьковский окружной административный суд восстановил Шаповалова в должности в правоохранительных органах. Однако экс-беркутовец сразу же был уволен, поскольку подразделения, в котором он служил и, соответственно, должности уже не существовало.