Июль – один из самых трагических месяцев войны в этом году. Семеро погибших, тридцать двое раненых. Почти каждый день – запрещенное вооружение, наибольшее количество обстрелов со ствольной артиллерии и рекорд по количеству обстрелов за одни сутки.

Прошел ровно год с момента "всеобъемлющего" перемирия. Подобных "режимов тишины" за время войны мы пережили много, а результат – всегда неутешителен. Снова и снова хочется цитировать экс-командующего сухопутными войсками США Бена Ходжеса, который осовременил сакраментальную фразу немецкого канцлера Отто фон Бисмарка: "Ни одна сделка с РФ не стоит и бумаги, на которой она была подписана". Июль, как и предыдущие месяцы, стал тому очередным подтверждением. Война продолжается и нам нужно быть готовыми к наихудшему сценарию.

Далее текст на языке оригинала.

Протягом липня офіційно було зафіксовано 283 обстріли, що на 70 обстрілів більше ніж в червні та дорівнює показникам за травень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість обстрілів зменшилась всього на 20%. А першого липня російські війська обстрілювали наші позиції та цивільне населення найбільшу кількість разів протягом доби – 26 разів, що стало рекордною цифрою в поточному році.

Якщо проаналізувати періоди активності, кількість обстрілів та застосоване озброєння, то дії ворога в минулому місяці можна поділити на декілька етапів:

- підготовка;

- розвідка;

- вогневе ураження.

Це ставили собі за мету десятки офіцерів та генералів, які за даними ГУР МО, прибули на тимчасово окуповану територію для проведення командно-штабних навчань та бойової злагодженості підрозділів першого та другого армійських корпусів так званих "Л/ДНР".

Подивімося на цифри, які це підтверджують:

З 23 по 26 червня – 63 обстріли з застосування ствольної артилерії. До початку липня відносна тиша і активна робота російських БПЛА "Орлан-10". Кажучи простими словами, шукали куди стріляти.

З 1 по 3 липня – 59 обстріли. Знову ствольна артилерія, після чого відносна тиша і розвідка Орланами.

З 13 по 15 липня – 35 обстрілів. З 23 по 26 липня – 45 обстрілів.

Протягом липня зафіксовано 17 польотів БПЛА "Орлан-10" з перетином лінії розмежування, що є рекордною цифрою в поточному році. Стільки ж разів протягом липня ворог застосовував і ствольну артилерію. Нагадаю, що навесні Росія поставила на тимчасово окуповану територію дев’ять комплексів БПЛА даного типу, один з яких завдяки допомозі благодійників українським воїнам вдалося збити.

Своєю чергою Фонд "Повернись живим" не зупиняється на досягнутому та переходить до створення більш потужних командних пунктів в наступному зенітно-ракетному полку.

Ще швидше ми хочемо виготовити та встановити мобільні комплекси спостереження на снайперсько-небезпечних ділянках. І нам є куди поспішати, бо на початку липня росіяни доставили бойовикам понад три десятки сучасних снайперських гвинтівок, провели курс підготовки. Трагічний наслідок російської "допомоги" – двоє загиблих від кулі снайпера та двоє поранених. В одному з випадків вогонь вівся з дистанції 1200 метрів. Часу обмаль, тому закликаю всіх небайдужих долучитись до допомоги: реквізити для допомоги у правому верхньому кутку сайту або за посиланням.

Тим часом на окупованій території підраховують збитки. За невідомих причин в військах російського агресора:

згоріло три одиниці броньованої техніки;

знищено шість одиниць колісної;

42 окупанти отримали поранення;

14 російських військових (з яких троє офіцерів, громадян РФ) отримали квитки на концерт Кобзона.

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