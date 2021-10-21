Использовали тезку: в ОАСК поступил скандальный иск под именем известного судьи Верховного суда

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав по квоте Совета судей Украины. Подал иск некий Олег Ткачук, однако, как стало известно OBOZREVATEL, это не судья Верховного суда, а его полный тезка.

На сайте Окружного административного суда Киева указано, что требование о приостановке отбора содержится в заявлении об обеспечении иска, поступившей в суд с представлением самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины.

"Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком – Совет судей Украины. Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер", – сообщили в ОАСК.

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Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL судья ВС Олег Ткачук, он не имеет никакого отношения к данному иску, однако не сомневается, что его имя было использовано специально.

"Я прекрасно понимаю кто и для чего это сделал, особенно накануне пленума Верховного суда, который должен состояться 22 октября", – сообщил Ткачук.

Ранее в интервью OBOZREVATEL Олег Ткачук заявил о намерении выдвигаться на пост главы Верховного суда. Также он рассказал, что проведение новых выборов председателя ВС до освобождения этой должности Валентиной Данишевской не соответствует установленной законом процедуре и может привести к серьезным последствиям.