Искали три дня: на Хмельнитчине в озере утонул 15-летний подросток

В городе Нетешин Хмельницкой области 11 июня подняли из воды тело 15-летнего ребенка. Мальчик утонул в местном озере.

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На сайте Главного управления ГСЧС Хмельнитчины подтвердили трагедию. Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы этого ГУ ГСЧС в комментарии "Суспільному" заявлял, что в общей сложности несовершеннолетнего искали в течение трех дней.

Сообщение по линии 101 о том, что нужна помощь, спасатели получили в четверг, 11 июля, в 15:05. На месте инцидента работали сотрудники 8 Государственной пожарно-спасательной части, а также водолазы коммунального учреждения "Славутская городская спасательно-водолазная служба". Погибшего 15-летнего извлекли из водоема.

"Причину и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", – заявила пресс-служба.

В ГСЧС обратились к украинцам с призывом соблюдать правил безопасного отдыха на водоемах.

"Не теряйте бдительности и не пренебрегайте собственной безопасностью, ведь последствия могут быть трагическими. Особо подчеркиваем родителям: следите за детьми и учите их правилам безопасности", – напомнили в ведомстве.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 7 июля в Белой Церкви Киевской области во время купания утонул 13-летний мальчик. Ребенка срочно госпитализировали и пытались реанимировать, но не получилось.

– 6 июля в Деснянском районе Киева на реке Десенка в заливе Чорторый обнаружили тело мужчины. Чтобы доставить погибшего на берег, на место вызвали спасателей.

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