Между прочим, а все уже заметили, как "поплыл" белорус Протасевич? Тот самый, которого снимали с самолета? Уже почти верноподданные интервью – но только в записи, и правильным людям! – в обмен на выход из тюрьмы под домашний арест...

Далее текст на языке оригинала.

Це не про засудження. Ні. Хто я такий, щоб засуджувати людину, якій не знаю чим погрожували, включаючи здоров'я і життя рідних і близьких.

А що погрожували – і це як мінімум – на жаль, очевидно. Подумаймо: оце такого "мегатерориста", яким його у Лукашенка ще пару місяців тому змальовували – і випустили під домашній арешт? Бо ж, мабуть, його, в свою чергу, такого "матьорого", просто совість замучила? Ага. Історія більшовика Рубашова. Класика. Плавалі, знаєм.

Але це про те, що в сучасному світі право сили стає дедалі успішнішим, все більше підмінюючи собою силу права. Ну або право стає все слабшим... Та одне без іншого й не буває, очевидно.

"Инквизиция – это не где-то: это то, что случилось УЖЕ".

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