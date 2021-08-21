Детективы НАБУ взяли на взятке члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

20 августа 2021 детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Чиновника взяли "на горячем", когда он получал взятку в размере 90 тысяч долларов.

Об этом сообщило НАБУ. Отмечается, что член КРАИЛ требовал деньги за помощь в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Информацию о существовании системы взяток в особо крупных размерах за предоставление разрешений и лицензий на право заниматься игорным бизнесом детективы Бюро получили несколько месяцев назад. Для разоблачения преступников НАБУ по согласованию с САП провело комплекс негласных следственных действий с участием детективов "под прикрытием"

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В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что чиновник требовал взятку за принятие им и другими членами КРАИЛ решений о предоставлении разрешений на соответствие помещений предпринимателей в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении.

Кроме того, он обещал помочь получить лицензии на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности. Свои "услуги" он оценил в 90 тысяч долларов.

Как пишет издание "Зеркало недели", речь идет о Евгении Гетьмане, который на момент начала расследования исполнял обязанности председателя Комиссии.

Действия задержанного чиновника предварительно квалифицировали по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ задержало заместителя председателя Харьковского облсовета и адвоката на взятке в 1 млн грн.