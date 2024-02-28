Идентифицировано трех оккупантов, которые во время захвата села на Харьковщине застрелили мужчину за замечания. Фото

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры идентифицировано трех российских оккупантов, которые во время захвата села на Харьковщине убили местного жителя из-за замечаний. Им заочно было сообщено о подозрении.

Убийцами оказались военнослужащие части №54096 вооруженных сил России, происходящие из республики Дагестан. Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Согласно данным следствия, 3 мая 2022 года подозреваемые прибыли на автомобиле "Нива" в село Макарово в Богодуховском районе, которое было захвачено. В это время эти русские военные находились на базе в оккупированном поселке Казачья Лопань.

Они вошли на территорию сельскохозяйственного предприятия, где увидели 70-летнего местного жителя, который работал охранником и ухаживал за скотом.

Российские военные открыли огонь из огнестрельного оружия в сторону животных, на что мужчина сделал оккупантам замечание, что выстрелы могут напугать скот. Оккупанты были возмущены этим, однако отъехали с места происшествия.

Уже 5 мая они снова прибыли в село Макарово и заметили, что мужчина идет на работу. Один из военных РФ вышел из автомобиля и дважды выстрелил ему в спину. Еще двое подозреваемых следили, чтобы избежать свидетелей убийства. Пострадавший погиб на месте.

После этого оккупанты начали толкать погибшего ногами, проверяя, действительно ли он умер. После того как они убедились, они уехали с места происшествия.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Досудебное расследование проводили следователи СУ ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение обеспечивалось 7-м управлением ДСР Национальной полиции Украины и Управлением СБУ в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские захватчики расстреляли жителя поселка Железные дороги Тернопольской области Ивана Григуса. Мужчина попал в плен в Донецкой области, его сняли в пропагандистском ролике.

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