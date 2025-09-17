Хвастался в TikTok дерзостью на дороге: в Харькове 14-летний парень устроил ДТП, прокуратура сделала заявление. Фото и видео

В Харькове 14-летний парень хвастался в соцсетях своей ездой за рулем автомобиля, принадлежащего его семье, и дерзостью на дороге. 16 сентября он не справился с управлением и попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Там отметили, что его действия противоречат требованиям законодательства, ведь он не достиг возраста, с которого разрешено управление транспортными средствами. Такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью самого несовершеннолетнего и безопасности других участников дорожного движения.

Подробности ДТП

16 сентября 2025 года несовершеннолетний находился за рулем авто, не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством.

В местном Telegram-канале "monitor 1654 | Харьков" отметили, что в момент ДТП, произошедшего на Новоивановском мосту в Харькове, вместе с 14-летним водителем AUDI был пассажир такого же возраста.

Подросток хвастался в соцсетях управлением авто

14-летнему подростку, который попал в ДТП, мать подарила Audi Q5 две недели назад. Он в своем TikTok постоянно демонстрирует дерзкую манеру езды.

В харьковских пабликах заметили, что сейчас он продолжает ездить по городу на Nissan Juke или мотоцикле Yamaha.

Полиция составила протокол на мать несовершеннолетнего

На мать несовершеннолетнего правоохранители составили протокол по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, в ЕРДР внесены сведения по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что надлежащий контроль за детьми является обязанностью родителей и имеет непосредственное значение для их жизни, здоровья и воспитания. Именно родители несут первоочередную ответственность за формирование у несовершеннолетних сознательного отношения к безопасности и недопущения совершения ими действий, представляющих угрозу для себя и окружающих.

"Своевременное внимание и надлежащий надзор могут сохранить жизнь и стать основой безопасного и ответственного будущего", – говорится в сообщении.

