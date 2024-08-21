Восхвалял Путина: СБУ разоблачила настоятеля храма УПЦ МП, который ждал прихода оккупантов в Винницкую область. Фото

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ (МП). Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния Винницкой епархии УПЦ (МП), который публично поддерживал вооруженную агрессию Российской Федерации и ждал прихода оккупантов в Винницкую область.

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Об этом сообщили пресс-служба СБУ и Нацполиция. Протоиерей, как установили оперативники, активно восхвалял президента РФ Владимира Путина и призывал к поддержке рашистов.

Он распространял прокремлевские нарративы среди прихожан, что влияло на общественно-политическую ситуацию в регионе.

Экспертиза, проведённая СБУ, подтвердила факты преступной деятельности настоятеля, направленной на расшатывание ситуации в области. Во время обысков в его доме были изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, используемая для распространения вражеской пропаганды.

На основе собранных доказательств клирик был уведомлен о подозрении по частям 1 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификацию ее участников. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Клирику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Напомним, 20 августа в Раде был поддержан законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине. Несколькими днями ранее за такой запрет выступил Всеукраинский совет церквей.

Против запрета Московского патриархата выступили почти три десятка народных депутатов: OBOZ.UA рассказывал, чем известны противники закона.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля в СБУ рассказали о разоблачении настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который восхвалял российского диктатора Путина и называл войну РФ против Украины "гражданским конфликтом".

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