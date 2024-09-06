Хотели подзаработать на уклонистах: ГБР сообщило о подозрении двум военным, сбежавшим со службы и организовавшим 'схему'. Фото

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военным, которые оставили службу и решили заработать на уклонистах. По данным следствия, фигуранты предлагали своим знакомым за 8 тыс. долларов оформить медицинские документы с исключением с воинского учета в одном из ТЦК Киева.

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Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГБР. Как отмечается, работники Госбюро расследований во взаимодействии с Департаментом стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые хотели подзаработать на знакомых, не желающих идти в ВСУ.

В ГБР рассказали, что подозреваемые самовольно покинули место несения службы, чтобы "заняться бизнесом".

В частности, они предлагали знакомым оформить медицинские документы с исключением с воинского учета в одном из ТЦК и СП столицы Киева.

"Услуги" дельцов стоили 8 тыс. долларов.

Фигуранты взяли предоплату в сумме 500 долларов у одного из своих знакомых.

Задержали их на горячем, во время получения финальной части суммы, которую они якобы брали для "оплаты услуг" в военкомате.

Обоим инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Экс-военным грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее им сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части.

Следствие продолжается, изучаются связи фигурантов в ТЦК и СП, а также ВВК Киева.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, информировали в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября правоохранители заявили о задержании чиновника Минобороны, начальника финслужбы воинской части и бывшего военного этой же части. Их подозревают в вымогательстве взяток за начисление соцвыплат раненым воинам ВСУ, задокументировано получение фигурантами более 300 тыс. грн неправомерной выгоды.

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