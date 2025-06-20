Хотел сбежать: на Харьковщине из окна третьего этажа ТЦК выпал мужчина

В Харьковской области военнообязанный мужчина пытался сбежать из районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Это происходило в ночное время суток; по собственной неосторожности гражданин выпал из окна третьего этажа административного здания.

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Из-за этого потерпевший получил телесные повреждения конечностей, ребер, головы. Подробностями поделилась пресс-служба Харьковского ОТЦК и СП в пятницу, 20 июня.

Бригада фельдшеров оперативно доставила мужчину в больницу. Там он получает всю необходимую помощь.

В военкомате проинформировали, что провели предварительную проверку и установили: представители РТЦК и СП не совершали никаких противоправных действий в отношении указанного человека.

"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", – подчеркнула пресс-служба.

Она призвала тщательно проверять распространяемую информацию и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в Киеве во время транспортировки в сборный пункт территориального центра комплектования и соцподдержки двое мобилизованных пытались убежать из машины, разбив стекло. Один из них упал на дорогу и погиб от полученных травм.

– Тем временем в Полтаве мужчина, которого остановили для проверки документов, пытался убежать от ТЦК, нанес телесные повреждения патрульному и повредил служебное оборудование.

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