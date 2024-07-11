Хотел преодолеть Тису: киллера, который планировал убить бизнесмена в Тернопольской области, задержали при попытке побега за границу

Правоохранители задержали киллера, который планировал убить бизнесмена в Тернопольской области. Злоумышленник пытался скрыться за границу, преодолев реку Тиса.

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Следователи объявили ему подозрение в покушении на умышленное убийство, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Об этом в четверг, 11 июля, на брифинге рассказал начальник ГУНП в Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Так, в апреле этого года в одном из пригородных сел Тернопольского района произошло покушение на частного предпринимателя возле его собственного дома.

Когда предприниматель заехал на территорию своего двора, неизвестный открыл огонь по его автомобилю, нанеся три огнестрельных ранения. Благодаря оперативной работе медиков мужчину удалось спасти.

В дальнейшем следователи выяснили, что злоумышленник получил заказ на убийство предпринимателя за 25 тысяч долларов. В течение почти четырех месяцев он следил за жертвой, собирал информацию о нем и отслеживал его маршруты. Для этого он арендовал жилье в Тернополе и купил автомобиль.

Вечером 19 апреля преступник подстерег предпринимателя возле его дома и четырежды выстрелил в его автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

Благодаря следственно-оперативным мероприятиям сотрудники управления уголовного розыска областной полиции вместе с розыскниками Тернопольского районного управления полиции вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Черкасс. Его задержали на пути к границе Украины, которую он планировал незаконно пересечь через реку Тиса. У него изъяли две гранаты и около 100 патронов.

Следователи предъявили ему обвинение в покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, согласно ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция продолжает устанавливать лиц, которые могут быть причастны к организации и заказу этого преступления.

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