Хотел повторить 'взрослый фильм': под Харьковом 10-летний мальчик совершил сексуальное насилие в отношении младшей подруги

В Харьковской области произошел шокирующий случай: 10-летний мальчик совершил сексуальное насилие в отношении своей 7-летней подружки. Ребенок пытался с соседкой воспроизвести "то, что видел во взрослых фильмах".

Видео дня

Об этом рассказал глава следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, эти дети "давно дружат, вместе гуляют и живут на одной улице".

"Два коротеньких, не больше минуты, записи – там парень пытается повторить со своей соседкой то, что видел во взрослых фильмах. Он ее запугал и заставил", – говорит правоохранитель.

До взрослых эти записи дошли только потому, что парень переслал их своему другу, а там видео случайно увидела мать. Именно она пошла в службу по делам детей, а уже оттуда полиция получила сообщение о сексуальном насилии.

Маленький насильник дружил не только со своей жертвой-соседкой и ее братом (последний подтвердил, что ее сестру товарищ запугивал и заставлял), но и со старшими ребятами. Это они показали ему, еще пятилетнему, "взрослое видео".

"После того говорит, что "смотрел часто, потому что было интересно". Потом включил такое видео из интернета подружке и предложил повторить. Первый раз это было прошлым летом, тогда она отказалась, и он ее избил. Этой же весной, когда дети были сами дома у парня, он сказал девочке снять штаны, лечь на кровать, а сам включил телефон", – рассказал Болвинов.

Мальчик живет с мамой и бабушкой. Их семья стоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Парень тоже стоит на учете в соцслужбе. По словам Болвинова, он и его мать "на контакт особо не идут".

Еще одна шокирующая деталь: мама маленького насильника работает ассистенткой учителя начальных классов и судя по характеристике с места работы "знает основы детской психологии и педагогики".

"Ошеломляющий случай. Но в этой ситуации уголовного наказания для парня быть не может, потому что ему всего десять лет. Речь идет о невыполнении родительских обязанностей, мать могут лишить родительских прав", – отметил Болвинов.

Правоохранитель утверждает, что полиция Харьковщины расследует "десятки половых преступлений, где жертвами стали именно дети, и количество таких преступлений постоянно растет".

"С начала года мы зарегистрировали 113 половых преступлений, из них 109 – в отношении детей. Только вдумайтесь, это почти 96%. В 2024 году зарегистрировали 68 таких преступлений, в которых жертвами стали дети. В этом году уже 109 за четыре месяца", – отметил он.

Сергей Болвинов считает, что тенденция роста отмеченной статистики появилась потому, что жертвы стали больше обращаться в полицию.

"Если в вашей семье произошла трагедия, не ждите и не бойтесь. Идите в полицию. Наши специалисты обладают большим опытом, тактичностью и человечностью. И вместе мы способны сделать так, чтобы преступник не остался без наказания", – пообещал милиционер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор жителю Обуховского района, которого обвиняли в изнасиловании. Злоумышленник совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней внучки.

А в Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над подростком. Он заставлял падчерицу к вступлению в интимные отношения, когда ее мать была на работе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!